İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi: Türkiye Avrupa'ya değer katar

İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi, yaptığı açıklamada Türkiye’nin AB üyeliğine verdikleri desteği vurguladı. Terzi, "Türkiye’nin AB’ye üye olması Avrupalılara değer katar" dedi.

NTV’ye özel açıklamalarda bulunan Terzi, "Türkiye’nin AB’ye üye olması tüm Avrupalılara büyük değer katar" dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çeken Terzi, Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Biz Türkiye'nin dünyada, bölgesinde, Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve Avrupa'da barış ve güvenlik konusunda kilit bir rol oynadığı kanatindeyiz. Türkiye'nin AB üyeliğinin çok çok güçlü bir destekçisiyiz. Birçok nedenden dolayı Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz.

İlk olarak Türkiye'nin AB ve Avrupa sisteminin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin AB’ye tam üye olması tüm Avrupalılara büyük bir değer katar."

'Vize sorunun çözümü için çalışacağız'

Terzi, iki ülke arasındaki vize konusuna da değindi.

Vizelerin kaldırılması için AB düzeyinde çalışacaklarını vurgulayan Terzi, İtalya ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bu konuyu görüştüklerini anlattı.

Terzi, "Türkiye'deki diplomatik temsilcilerimiz vize vermek için tüm olanakları kullanıyor. İki ülke arasında turistik, kültürel ve iş alanında temaslar artırılmalı. Vizelerin kaldırılması sorununu çözmek için Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımız ve Avrupa Birliği kurumlarıyla aktif olarak çalışacağım yönünde güvence verdim. Geri kabul anlaşmasıyla ilgili yaşanan soruna da bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü bu ikisi birbirine bağlı iki konu. Ama bu da çözümlenmeyecek bir konu değil" diye konuştu.