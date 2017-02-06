İtalya derbisinde kazanan siyah beyazlılar oldu

Serie A'nın 23. haftasında oynanan "İtalya derbisi"nde kazanan Juventus oldu. Evinde Milano temsilcisi Inter'i ağırlayan Torino ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Juventus Stadı'nda hakem Nicola Rizzoli'nin yönettiği maçın ilk yarısında Inter daha atak oynasa da golü ev sahibi ekip buldu. 45. dakikada gelişen Juventus atağında, kaleyi cepheden gören açıdayken önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Kolombiyalı Juan Cuadrado, siyah beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Juventus, rakibine fırsat vermedi ve sahadan tek gollü galibiyetle ayrılmasını bildi.

Karşılaşmanın son anlarında Inter'in Hırvat futbolcusu Ivan Perisic hakeme söylediği sözlerden ötürü doğrudan kırmızı kart görerek, takımının mücadeleyi bir kişi eksik tamamlamasına neden oldu.

Ligde maç eksiği de bulunan Juventus, "İtalya derbisi" olarak dev mücadelede ezeli rakibini yenerek puanını 54'e yükseltti. Siyah beyazlılar, bu galibiyetle en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını da 6'da tuttu.

Juventus'un karşısına 7 maçlık galibiyet serisinin öz güveniyle gelen konuk Inter ise hem sahadan puansız ayrıldı hem de galibiyet serisine veda etti. Mavi-siyahlılar 42 puanla 5. sırada kaldı.

Serie A'da 23. hafta, salı günü oynanacak Roma-Fiorentina müsabakasıyla son bulacak.

Aynı şehirde bulunmayan iki takımın maçına neden İtalya derbisi deniyor?

Efsane İtalyan gazeteci Gianni Brera, 1967 yılında iki takımın arasında oynanan maçlara İtalya Derbisi tanımını yakıştırdı. Brera, o tarihte Serie A'da en fazla şampiyonluğu bulunan ve Serie B'ye hiç düşmeyen iki kulübün maçlarını İtalya Derbisi olarak yazmaya başladı.