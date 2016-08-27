İtalya depreminde ölenler için toplu cenaze töreni

İtalya'nın merkezinde Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ölen 290 kişiden 35'i için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Arquata kentinde ölen 35 kişinin cenazelerinin konulduğu tabutlar bölgenin başkenti Ascoli Piceno'daki bir spor salonunda tutuldu.

Tabutlardan ikisi çocuklar için belirlenen beyaz renkteydi.

Cenaze törenine Başbakan Matteo Renzi ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, en çok kaybın yaşandığı Amatrice şehrini de ziyaret etti.

Törende Psikopos Giovanni d'Ercole, ölenlerin yakınlarına 'cesaretlerini kaybetmemelerini' söyledi.

Beyaz tabuttaki çocuk cenazelerinden biri Giulia Rinaldo'ya aitti.

Giulia Rinaldo'nun kız kardeşi ablasının bedeninin altında kalarak kurtulmuştu.

İtfaiye görevlilerinden Andrea, Giulia'nın tabutuna, geç kaldığı için özür dileyen bir not bıraktı.

Andrea notunda şunları yazdı:

"Merhaba sevgili ufaklık, seni enkaz hapishanesinden çıkarmak için yalnızca bir el uzatabildim. Geç vardığımız için bizi affet. Biz gelene kadar nefes alışın durmuştu, ama seni çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı bilmeni isterim."

"l'Aquila'da evime döndüğümde beni yukarıdan izleyen bir melek olduğunu bileceğim. Geceleri bir yıldız gibi parlayacaksın. Güle Güle Giulia, beni hiç tanımasan da seni seviyorum."

Yetkililer tabutların Arquata'daki mezarlığa gömüleceğini söyledi.

Bölgede Cumartesi günü de artçı sarsıntılar yaşandı.

Depremde en çok etkilenen bölgelerden olan Accumoli'den çekilen uydu görüntülerinde toprağın yaklaşık 20 cm çekildiği görüldü.

Deprem Çarşamba günü yerel saatle 03.36'da yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.

Depremin merkez üssü Roma'nın 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Perugia'nın sınırları içinde.

İtalya depremin sık yaşandığı bir ülke.

L'Aquila bölgesinde 2009 yılında meydana gelen depremde 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Mayıs 2012'de kuzeydeki Emilia Romagna bölgesinde de 9 gün arayla yaşanan iki depremde 20'den fazla kişi ölmüştü.