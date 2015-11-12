İtalya Deniz Akalın'ın Juventus'un başkanı ile yaşadığı aşkı konuşuyor

Juventus Kulübü Başkanı ve ülkenin en zengin isimlerinden 39 yaşındaki Andrea Agnelli ile yaşadığı aşkla İtalya'da gündem olan Deniz Akalın’ın fotoğrafları ortaya çıktı.

Diva e Donna ile Chi adlı magazin dergileri, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan aşk iddiasını sonunda fotoğraflarla belgeledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Andrea Agnelli ve Deniz Akalın farklı zamanlarda ve Torino’nun farklı mekanlarında öpüşürken görüntülendi. Diva e Donna, "Yılın en çok beklenen fotoğrafları. Andrea Agnelli ve Deniz ortaya çıktı" başlığıyla verdiği haberinde, çiftin artık gizlenme gereği duymadığını belirtti.

2 milyon Euro tazminat aldı

İtalyan basının 'Yalan Rüzgarı' yorumunu yaptığı ilişkinin kahramanlarından Agnelli’nin 10 yıllık eşi Emma Winter bu ilişki yüzünden evi terk ederken, Deniz Akalın’ın da Juventus Kulübü’nün eski pazarlama müdürüyle evliliğini Andrea için bitirdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, siyah-beyazlı kulübe zamanında önemli sponsorlar kazandıran Calvo, ihaneti öğrendikten sonra kulüpten 2 milyon Euro tazminat alarak ayrıldı ve FC Barcelona’yla anlaştı.

Deniz Akalın kimdir?

Andrea Agnelli’yle olan beraberliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Akalın, Türkiye’de sırasıyla Notre Dame de Sion ve Üsküdar Amerikan Lisesi’ni bitirdi. Üniversite için yurt dışını tercih eden Akalın, önce Princeton Üniversitesi’nde sanat tarihi okudu, üzerine Bocconi Üniversitesi’nde master yaptı. Bir dönem Londra’daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie’s’de çalışan 32 yaşındaki Deniz Akalın, devamında bir süre de Four Seasons Otelleri’nde görev yaptı. Akalın'ın eski eşinden 2 yaşında bir kızı var.