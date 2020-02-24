İtalya’dan kalkan trenin Koronavirüs nedeniyle Avusturya’ya girmesine izin verilmedi

Koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'dan kalkan bir trenin Avusturya'ya girmesine izin verilmedi.
Yeni tip Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 kişi hayatını kaybetti, 157 onaylanmış vaka kaydedildi.
Reuters’in haberine göre; İtalya’dan kalkan trenin, 2 yolcunun Koronavirüs taşıdığı şüphesiyle Avusturya’ya sokulmadığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, trenin İtalya’daki Brenner Geçidi’nde bekletildiği ifade edildi. 2 yolcunun ise yüksek ateş nedeniyle karantina altına alındığı açıklandı.
Olayın ardından Avusturya-İtalya arasındaki tüm tren seferleri durduruldu.