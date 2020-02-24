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Dünya

İtalya’dan kalkan trenin Koronavirüs nedeniyle Avusturya’ya girmesine izin verilmedi

24 Şubat 2020 00:27

Koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'dan kalkan bir trenin Avusturya'ya girmesine izin verilmedi. 

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 kişi hayatını kaybetti, 157 onaylanmış vaka kaydedildi.

Reuters’in haberine göre; İtalya’dan kalkan trenin, 2 yolcunun Koronavirüs taşıdığı şüphesiyle Avusturya’ya sokulmadığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, trenin İtalya’daki Brenner Geçidi’nde bekletildiği ifade edildi. 2 yolcunun ise yüksek ateş nedeniyle karantina altına alındığı açıklandı.

Olayın ardından Avusturya-İtalya arasındaki tüm tren seferleri durduruldu.

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