İtalya'da Koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm

İtalya’da Koronavirüs kaynaklı 1 ölüm daha yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine yayılan Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümler artarken, İtalya’dan 1 ölüm haberi daha geldi.

İtalya’nın Lombardy Bölgesi Meclis Üyesi Guilio Gallera bölgede bulunan Crema kasabasında, aynı zamanda kanser hastası olan yaşlı bir kadının Koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yaşanan ölümle, İtalya’da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3’e çıkarken, ülke genelinde 157 onaylanmış vaka kaydedildi.

Öte yandan, Milano yakınlarında bulunan Codogno kenti ise 21 Şubat günü Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantina altına alınmıştı.