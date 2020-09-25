İtalya’dan Johnson’ “Özgürlüğü seviyoruz” yanıtı: İtalyanlar da sever ama ciddiyeti de önemser

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın "İtalya'da ve Almanya'da nasıl Koronavirüs vakaları düştü?" sorusuna "Çünkü biz özgürlüğü seven bir ülkeyiz" yanıtına İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan yanıt geldi. Mattarella, "Biz İtalyanlar da özgürlüğü severiz ancak ciddiyete de önem veririz" dedi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Boris Johnson, bu hafta milletvekillerine hitap ederken gelen "İtalya ve Almanya'da Koronavirüs vakaları nasıl düştü?" sorusuna "Britanya özgürlüğü seven bir ülke" yanıtını verdi.

İtalya'nın ANSA haber ajansının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Mattarella, Johnson'a şu sözlerle yanıt verdi: "Biz İtalyanlar da özgürlüğü severiz ancak ciddiyete de önem veririz"