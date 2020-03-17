İtalya'dan iflasın eşiğindeki havayolu şirketi için kamulaştırma hazırlığı

Reuters'ın haberine göre, salgının Çin'den sonra en çok etkilediği ülke olan ve ölü sayısı 2 bini aşan İtalya'da hükümet, eski ulusal hava yolu şirketi Alitalia'nın kontrolünü geri almak için bir karar taslağı hazırladı.

Zaten finansal olarak zor durumda olan ve zarar eden şirketin, salgın nedeniyle iflas riski taşıdığı belirtildi. Bu adım için hükümet 600 milyon Euro (670 milyon dolar) ayırdı.

Kasasında nakit kalmadı

İtalyan hükümetinin yıl başında 400 milyon Euro aktarmasına rağmen şirketin şu an neredeyse hiç nakdinin kalmadığı belirtiliyor.

Hükümet, Alitalia'nın satışı için alıcı arıyordu ve potansiyel alıcılardan 18 Mart'a kadar başvuruların alınması, sürecin 31 Mayıs'ta tamamlanması hedefleniyordu ancak salgın tüm planları değiştirmiş oldu.

İspanya'da hükümet dün tüm özel hastaneleri kamulaştırma kararı almış, Fransa Maliye Bakanı da gerekirse büyük Fransız şirketleri korumak için kamulaştırma kararı alabileceklerini söylemişti.