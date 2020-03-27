İtalya’dan getirilen öğrencilerin ilk Koronavirüs testlerinin sonucu belli oldu

İtalya'da öğrenim gören öğrenciler 3 gün önce uçakla Samsun'a getirilerek KYK yurtlarına yerleştirilmişti. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında açıklama yapan vali Osman Kaymak, karantina altına alınan 401 öğrenciye yeni tip Koronavirüs testi yapıldığını ve ilk kontrollerde testlerin negatif çıktığını söyledi.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7’sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek, Sakarya, Sivas ve Samsun’daki yurtlarda karantinaya alınmıştı. 3 gün önce de 2 uçakla İtalya’dan Samsun’da getirilen 401 Türk ögrenci KYK’ya bağı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

İlk testler negatif

Sözcü'de yer alan habere göre, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, karantina sürelerinin dolmasının ardından yine devletin imkânlarıyla ailelerinin yanına gönderileceğini ifade etti.

Vali Kaymak, “Öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Psikolojik destek de alıyorlar. İlk test sonuçları negatif çıktı. Tahliller devam edecek. 14 günlük karantina süresi var. Bu süre tamamlandıktan sonra yine devletimizin imkanlarıyla ailelerinin yanına gönderilecekler” dedi.