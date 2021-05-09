İtalya'daki bir mağarada 9 Neandertal kalıntısı bulundu

İtalyan arkeologlar, Roma'nın güneydoğusunda bir mağarada dokuz Neandertal'e ait kemikler keşfetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, İtalya'da arkeologlar Roma'nın 100 kilometre güneydoğusunda bulunan bir mağarada yedi erkek yetişkin, bir kadın yetişkin bir de çocuk Neandertal'e ait kemiklere ulaştı.

Uzmanlar, bulunan kemiklerin farklı zamanlarda yaşamış Neandertal'lere ait olduğunu tahmin etti. Bazı kemikler 50 bin ila 68 bin yıl eski olabilirken bazılarının 100 bin yıllık olabileceği belirtildi.

Kafatası ve kırık çene kemiklerinin yer aldığı Neandertal kalıntıları, Guattari isimli bir mağarada bulundu. Bu mağarada 1939 yılında da Neanterdal kalıntıları bulunmuştu.

Tor Vergata Üniversitesi'nden profesör Mario Rolfo "Bu olağanüstü bir buluş. Bir dağılma, muhtemelen deprem kaynaklı, bu mağaranın girişini kapattı. Muhtemelen 60 bin yıl boyunca içindeki kalıntılar saklı kaldı" dedi.

Araştırmacılar, kalıntıların etrafında sebze izler de buldu. Neandertal'lerin sırtlanlar tarafından öldürülüp mağaralara götürüldüğü tahmin ediliyor.

Bulunan kalıntılar, DNA incelemesinden geçirilerek yaşam şekilleri hakkında fikir oluşturulacak.