İtalya'da yılbaşı gecesi kadınlara cinsel saldırıda bulunanlara operasyon

İtalya'da polis Milano'daki yılbaşı kutlamaları sırasında kadınlara cinsel saldırılarda bulunduğundan kuşkulanılan 18 kişiye Milano ve Torino'da baskın düzenledi.

Milano'nun ana meydanı Piazza del Duomo'daki yılbaşı kutlamalarından sonra dokuz kadın saldırıya uğradığını bildirmişti.

İtalyan polisi, şüphelileri belirlemek için CCTV görüntüleri, amatör videolar ve tanık ifadelerinden yararlandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yaşları 15 ile 21 arasında değişen şüphelilerin Milano'daki cinsel saldırı, hırsızlık ve yaralama olaylarıyla suçlandığı belirtildi.

Polis ve savcılık yetkilileri, Milano'daki kutlamalar sırasında üç saldırıdan haberdar olduklarını ve olaylara karışanların yabancı, ya da Kuzey Afrika kökenli İtalyanlar olduğunu bildirdi.

Yetkililer, saldırıya uğrayanların sayısının dokuzdan fazla olduğunu düşünüyor ve diğer kurbanları tespit etmeye çalışıyor.

Olaylardan birinde, arkadaşıyla birlikte yılbaşını kutlamak için sokağa çıkan 19 yaşında bir genç kız, geceyarısından sonra bir grubun saldırısına uğradı. Arkadaşı kaçmayı başardı, ancak genç kız bir dakika sonra yardım gelene kadar saldırıya maruz kaldı.

İkinci olarak, iki genç Alman öğrenci bariyerlerin üzerine itilerek cinsel saldırıya uğradı. Ayrıca ana meydana yakın bir sokakta da bir genç kıza saldırıda bulunuldu.

Alman genç kızlardan biri, İtalyan haber ajansı Ansa'ya havai fişek ve müziğin yol açtığı gürültü sırasında düzinelerce kişinin saldırısına uğradığını anlatarak, "Bana dokunduklarını fark ettim. Kaçmak istedik, ama çok kalabalıklardı" dedi.

Arkadaşının düştüğünü, kendisinin ise birden vücudunun her yerinde ellerin gezinmeye başladığını hissettiğini söyledi.

İki genç kızı kaçmaya çalışırken gösteren bir video ortaya çıktı.

Alman genç kızlardan biri, olay gecesi devriye gezen polislerin pek yardımcı olmadığını ve olanları İngilizce anlatınca kendilerini anlamadığını söyledi.

Milano'daki saldırılar, altı yıl önce Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşananları hatırlatıyor.

1 Ocak 2016'da Köln Katedrali yakınlarında çoğu Kuzey Afrika kökenli yaklaşık bin kişi, tecavüz ve cinsel saldırılarda bulunmuş ve hırsızlık yapmışlardı.

Köln polisi de saldırılara müdahale etmemekle suçlanmıştı.