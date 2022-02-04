İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella görevine başladı

İtalya'da geçen hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sergio Mattarella seçilmişti. Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella yemin ederek görevine başladı.

İtalya'da cumhurbaşkanlarını belirleyen "Büyük Seçici Meclis"te geçen hafta yapılan seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı.

Mattarella, yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, içinden geçtikleri dönemin kendisi dahil herkes için sıkıntılı zamanlar olduğunu belirterek, "Parlamento ve bölge temsilcileri seçimlerini yaptılar. Bu yeni sorumluluk çağrısından kaçamam, kaçma niyetim de yoktu. Beni ikinci kez, cumhuriyetin birliğini temsil etmeye çağırarak, gösterdiğiniz güvene teşekkür ederim." dedi.

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