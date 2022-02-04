İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella görevine başladı

İtalya'da cumhurbaşkanlarını belirleyen "Büyük Seçici Meclis"te geçen hafta yapılan seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı.
Mattarella, yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, içinden geçtikleri dönemin kendisi dahil herkes için sıkıntılı zamanlar olduğunu belirterek, "Parlamento ve bölge temsilcileri seçimlerini yaptılar. Bu yeni sorumluluk çağrısından kaçamam, kaçma niyetim de yoktu. Beni ikinci kez, cumhuriyetin birliğini temsil etmeye çağırarak, gösterdiğiniz güvene teşekkür ederim." dedi.
"Virüsle mücadele bitmedi"
Ülkenin sağlık, ekonomik ve sosyal bakımdan aciliyetleri olduğunu hatırlatan Mattarella, "Covid-19'la mücadelede gecikmelere ve belirsizliklere izin veremeyiz. Virüsle mücadele bitmedi. Aşı kampanyası, riskleri büyük ölçüde azalttı ama dikkatsizliğe yer yok. Gelecek yıllarda, acil durum sonrası İtalya'yı tasarlamaya, inşa etmeye başlamalıyız. İtalya'yı şu anki zorlukların da ötesinde güçlü hale getirmek için ortak uğraş gösterme zamanıdır." diye konuştu.