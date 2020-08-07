İtalya'da veba salgının mirası Koronavirüs'le yeniden canlandı: Şarap pencereleri

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri, Orta Çağ'da 'kara veba' olarak bilinen hıyarcıklı veba salgını döneminde ortaya çıkan bir geleneği yeniden canlandırdı. Floransa kentinde, sokaklarda temassız teslim edilen 'şarap pencereleri' hizmet vermeye başladı.

NY Post'un aktardığı habere göre, İtalya'da tarihi pencereleri korumak üzere kurulan Şarap Penceresi Birliği isimli kuruluş, yeni tip Koronavirüs salgınında temassız alışveriş için yeniden canlandırılan bu yöntemi duyurdu. Kuruluştan yapılan açıklamda "Herkes 2 ay boyunca evinde karantinada kalıyor ve daha sonra hükûmet aşamalı bir açılma duyuruyor. Bu süre boyunca Florentine Şarap Penceresi sahipleri zamanı geri döndürdü ve şarap pencereleri aracılığıyla içki, kahve, sandviç ve dondurma satmaya başladı. Hepsi virüssüz ve temassız!" ifadeleri yer aldı.

Şarap Penceresi Birliği Başkanı Matteo Faglia, "İnsanlar kapıyı tıklatıyor, küçük tahta pencere açılıyor ve şişelerine İtalya'nın en iyi şarabını üreten ailelerden şarap dolduruluyor" dedi.

Floransa kentinde 150'den fazla şarap penceresi bulunduğu belirtildi.