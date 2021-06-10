İtalya'da Türkiye maçı öncesi zorunlu değişiklik

Barcelona’ya transferi gündemde olan Lorenzo Pellegrini, İtalya Milli Takımı’nın dün geceki antrenmanında sakatlandı. İtalya, Pellegrini'nin yerine Gaetano Castrovilli'yi almak için UEFA'ya başvurdu.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya, Roma'da Türkiye'yle karşı karşıya gelecek. Gök Maviler'de, dün geceki antrenmanda Lorenzo Pellegrini sakatlandı. Türkiye maçında oynayamacak Romalı orta saha oyuncusu için İtalya, UEFA'ya başvuruda bulundu.

Turnuva öncesi sakatlığı nedeniyle zorlu bir süreç geçiren ancak Roberto Mancini'nin 26 kişilik kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlanırken, "Yine de Roma'ya giden grup içerisinde yer alacak" denildi.

UEFA'dan gelecek yanıta göre de Gaetano Castrovilli, Roma'da kafileye katılacak.

Juventus ve İtalya Milli Takımının forvetteki isimlerinden Federico Chiesa, Türkiye maçını değerlendirirken, "Takım olarak hedefimiz şampiyonluk. Ancak maç maç düşünmeliyiz. Türkiye maçını kazanarak başlamak istiyoruz. Dünya Kupası'ndan kötü hatıralarla ayrılmıştık. Onun izlerini silmek istiyoruz. Tutkumuz var ama emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

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