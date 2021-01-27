İtalya'da toplam Koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 15 bin 204 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 147’ye ulaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 770 testte 15 bin 204 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 501 bin 147’ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 467 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 86 bin 889'ye yükseldiğini ifade etti. Son 24 saat içinde 19 bin 172 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 477 bin 969’a düştüğünü açıkladı. İtalya'da yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hasta sayısı ise 20 kişi azalarak, 2 bin 352’ye geriledi.

“Hayvan kaynaklı başka pandemiler olacak”

Sağlık Bakanlığı ayrıca, yeni tip Koronavirüs'ün genotip ve fenotip araştırmalarının yapılacağı Ulusal Konsorsiyumun kurulduğunu aktardı. Konsorsiyum, SARS-CoV-2'nin evrimini ve değişen virüs tiplerine karşı aşı bağışıklığını gözlemleyecek.

İtalya İlaç Ajansı (Aifa) direktörü Giorgio Palu Konsorsiyumun tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, “İleride, hayvanlardan bulaşacak başka virüsler nedeniyle başka pandemiler de yaşanacak. Bu pandemi bunlardan sadece bir tanesiydi. Gelecekte karşımıza çıkacak salgınlar için, bu pandemi üzerinde çalışma şansımızı tepemeyiz" dedi. (İHA)