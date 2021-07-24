İtalya'da tamamen yapay kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi

Avrupa'da ilk kez İtalya'nın Napoli kentinde bir hastaya yapay kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Fransız şirketi Carmat tarafından geliştirilen biyoprostetik kalp, ABD'deki klinik deney ortamlarında birçok hastaya implante edilmişti. Ancak İtalya'daki yapay kalp nakli, söz konusu ürünün ilk ticari satışı ve kullanımıydı.

Euronews'in haberine göre; Carmat şirketi, Aralık 2020'de son etap kalp yetmezliği olan hastalara kalp nakli için Avrupa Birliği'nden onay aldı.

2008'de geliştirilen yapay kalp, biyolojik ve sentetik malzemelerin bir kombinasyonundan oluşuyor.

Napoli'deki Monaldi hastanesi Azienda Ospedaliera dei Colli'deki Kalp Cerrahisi Marisa De Feo'ya göre, Carmat'ın yeni yapay kalbi, daha önce implante ettikleri SynCardia Systems modeline benziyor.

Diğer kalplere göre daha az riskli'

Yeni yapay kalbin hastalar için daha az risk teşkil ettiğinin altını çizen Marisa De Feo, "Bu kalbin kullanımı çok daha kolay olduğu zaten açık. Her şeyden önce, gürültülü değil, diğer cihazların en büyük problemi gürültüsüydü. Biyolojik kapaklara sahip olması dekoagülasyona gerek olmadığı anlamına geliyor, bu da tromboz ve kanama riskini azaltıyor" diye konuştu.

De Feo, "Yakında biyonik kalpleri görecek miyiz?" sorusuna, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla yeniliklerin olacağını ve yapay kalp konusunda ilklerin olmaya devam edeceğini umuyoruz" diye cevap verdi.