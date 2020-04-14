İtalya'da spor müsabakaları başlasa bile 2021'e kadar seyircisiz olacak

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülke olan İtalya'da hükümet kaynaklarından salgının ilerleyişiyle ilgili bir belge sızdırıldı. Belgeye göre, İtalya'da 2021 yılına kadar spor müsabakalarına seyirci alınmasına izin verilmeyecek.

İtalya'da Koronavirüs'ten kaynaklı vaka sayıları giderek artıyor. Bugüne kadar 157 bin 522 Koronavirüs vakası tespit edilirken, ölüm sayısı ise 20 bin 79 olarak açıklandı.

Koronavirüs'ün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor. Liglerin askıya alındığı ülkede spor müsabakalarının Haziran ayının başında başlayabileceği konuşuluyor.



Futbolun ne zaman normale döneceği konusunda İtalya'da önemli bir haber yayınlandı. Sport Mediaset'in ulaştığı hükümet planlamalarında bu yıl seyircili maç oynatılmayacağı ifade ediliyor.

Seyircili spor karşılaşmaları 2021'i geçebilir

Habere göre İtalya hükümeti, 2021'e kadar spor müsabakalarına seyirci alınmasına izin vermeyecek. Hükümet kaynaklarına göre hayatın normale dönmesi 2021'i bile geçebilir.



Mevcut durumda salgına karşı önlemleri almakta geç kalan İtalyanlar, sürecin devamında hayatın normale dönmesi için acele etmeme kararı almış durumda.



Hükümetin aldığı bu karar, İtalyan kulüplerini büyük maddi sıkıntılara sokacak. Salgının bitiminde devletin kulüplere finansal yardım yapacağı da gelen haberler arasında.