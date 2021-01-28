İtalya’da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 492 ölüm

İtalya’da son 24 saatte 14 bin 372 kişide daha Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 492 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 515 bin 507’ye yükseldi.



İtalya’da son 24 saatte 14 bin 372 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 492 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 515 bin 507’ye, toplam can kaybı ise 87 bin 381’e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 953 bin 509 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 474 bin 617 de aktif vaka olduğu bildirildi.