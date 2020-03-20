İtalya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 627 kişi hayatını kaybetti; ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve İtalya'nın en yüksek ölüm sayısına sahip olduğu İtalya'da 6 bin kişide daha Koronavirüs tespit edilerek vaka sayısı 47 bin 21'e yükseldi. Bu kişilerden 5129’u iyileşirken, yoğun bakım servislerinde tedavi görenlerin sayısı 2 bin 655’e ulaştı.

İlk ölümün 21 Şubat'ta kaydedildiği İtalya’da, dün (19 Mart) Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin'i geçmişti.

Bugün ise son 24 saatte en yüksek ölüm gerçekleşerek 627 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede son 2 haftada ölümler 20 katın üzerine çıktı. 13 Mart'ta can kaybı sayısı 1266, vaka sayısı ise 17 bin 660 olarak açıklanmıştı. 6 Mart’ta ise can kaybı 197, vaka sayısı ise 4 bin 636'dü.

Ülkede, seyahat yasakları, okulların kapatılmasını da içeren karantina kuralları 12 Mart’ta sıkılaştırılmış, temel ihtiyaçlar dışında hizmet veren mağazalar, restoranlar kapatılmıştı.