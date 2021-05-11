İtalya’da son 24 saatte 6 bin 946 yeni vaka tespit edildi

İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 946 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 123 bin 230’a yükseldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 286 bin 428 Koronavirüs testi yapıldığı ve 6 bin 946 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 123 bin 230’a ulaştığı kaydedildi.

İtalya'da bugüne kadar 24 milyon 502 bin 646 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 561 bin 566 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.