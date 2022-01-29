İtalya'da Sergio Mattarella tekrar Cumhurbaşkanlığına seçildi

İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8’inci turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önceki 7’nci turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamazken, koalisyon hükümetini oluşturan 6 parti mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ikinci dönemde de görev almasını istedi.

Daha önce bir kez oldu

Daha önceki cumhurbaşkanları arasında sadece 11. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano iki dönem görev yapmıştı. 2013 yılında 7 yıllık görev süresini dolduran Napolitano, ülkede yaşanan politik ve ekonomik kriz koşullarında tüm siyasi odakların konsensüsü üzerine görevi kabul etmiş ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Napolitano, iki yıl sonra yeni bir hükümet kurulmasının ardından görevinden istifa etmişti.