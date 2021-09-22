İtalya'da, Neo-Nazi dövmeli boksör tartışmalara yol açtı

İtalya'da boks şampiyonluğu maçı, yarışmacılardan birinin Neo-Nazi dövmeleri olduğu ortaya çıkmasının ardından tartışmalara yol açtı.

Dövmelerin sahibi 28 yaşındaki boksör Michele Broili, Trieste'de süper tüy siklet şampiyonluğu için 34 yaşındaki Hasan Nurdin'e Nazi ve faşist sembollerin sergilenmesiyle ilgili tartışmaları alevlendiren maçta yenildi.

Fas'ta doğan ve zaferinin ardından basın tarafından kahraman ilan edilen Nurdin, "Ringe girip o dövmeleri gördüğümde şok oldum" dedi.

İtalya Boks Federasyonu, tüm üyelerinin ayrımcı davranışlardan kaçınması gerektiğini belirten bir bildiri yayımladı. Davayı spor adalet kurumuna sunacağını söyledi. Ancak federasyon, turnuvada neden böyle bir önlemin daha erken alınmadığını açıklamadı.

Basında çıkan haberlere göre, boksör sadece boks federasyonundan ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya değil. Polisler davayı inceliyor ve Trieste savcıları ceza soruşturması başlatıp başlatmamayı değerlendiriyor.

İtalyan yasaları, iki yıla kadar hapis cezası gerektiren faşist selamı da dahil olmak üzere faşizmi anmayı yasaklıyor.