İtalya'da mezarlık çöktü; 200 kadar tabut denize döküldü

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İtalya'nın Cenova kentinin yakınlarındaki bir sahilde toprak kayması sonucu meydana gelen çökmeyle 200'e yakın tabut denize düştü.

100 yıldan uzun süre önce kurulan Camogli mezarlığı, kıyıda kayalık bir uçurumda bulunuyordu Camogli Belediye Başkanı, mezarlığın çökmesini "hayal bile edemeyeceğimiz bir felaket" diye nitelendirdiç

Yetkililere göre denize yaklaşık 200 tabut düştü ancak şu ana kadar sadece 10'u bulunabildi. Yetkili, denizin durumuna göre tabutların geriye kalanını da çıkarabileceklerini söyledi.

Cumartesi günü sahilde yapılan yenileme çalışmaları kayalarda görülen çatlaklar sonucu durdurulmuştu.