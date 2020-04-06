İtalya'da Koronavirüs vaka sayısındaki artış oranı en düşük seviyede

Övgü Pınar

Roma

İtalya'da Koronavirüs salgınında son bir günde 636 kişi daha hayatını kaybetti. Bugüne kadar kayıtlara geçen can kaybı sayısı 16 bin 523'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı da bir günde 3 bin 599 artarak 132 bin 547'ye çıktı.

Artış 17 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Vaka sayısında düne göre yüzde 2,8'lik bir artış kaydedildi. Bu oran ise bugüne kadarki en düşük günlük vaka artış oranı oldu.

Toplam vakalardaki günlük artış oranı, ülke genelinde karantina tedbirleri uygulanmadan önceki gün olan 9 Mart'ta yüzde 24,4 seviyesindeydi.

Can kayıplarında ise dünkü gerilemenin ardından yeniden bir yükseliş görüldü. Bir gün içinde ölenlerin sayısı dün, 19 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye inerek 525 olmuştu. Önceki gün ise bu sayı 681'di.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 gün üst üste düşüş gösterdi. Ülkede halen yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 3 bin 898.

İtalya'da 4 haftadır ülke genelinde uygulanan karantina tedbirlerinin en az 13 Nisan'a kadar devam etmesi öngörülüyor.