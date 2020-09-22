İtalya'da Koronavirüs vaka sayısı 300 bini geçti

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının görülmeye başlandığı şubat ayından bugüne kadar hastalığın bulaştığı kişi sayısı 300 bin 897 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 1392 yeni Koronavirüs vakası kaydedilirken, salgının ülkede resmi olarak başladığı 21 Şubat'tan bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı 300 bin 897'ye yükseldi.

Aktif Covid-19 hasta sayısı 45 bin 489'a çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 239'a ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 14 artarak 35 bin 738 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 967 artarak 219 bin 670’e yükseldi.