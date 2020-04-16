İtalya'da Koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

İtalya'da görev yapan Katolik din adamları, salgın nedeniyle sosyal medyaya da başvurmaya başladı.
Kiliselerde ayinlerin yapılamaması nedeniyle bazı rahipler sosyal medya üzerinden videolarla cemaatlerine ulaşıyor.
Ancak halen çok sayıda rahip de hastanelerde ya da evlerde hastaları ziyaret ederek son dualarını etmelerine yardımcı oluyor.
Hastanelerde görev yapan rahipler koruyucu giysilerinin üzerine kalemle bir haç çizerek ve ellerinde eldivenle, kendilerinden yardım isteyen hastaların son anlarında yanlarında olmaya çalışıyor.
Avvenire gazetesine konuşan İtalyan Piskoposluk Konferansı'nın hastalara ruhani rehberlikle ilgilenen biriminin başındaki Don Massimo Angelelli, salgın döneminde rahiplerin üstlendiği görevi şöyle anlattı:
"Sağlık müdürlüklerinin belirlediği şartlar altında görev yapan çok sayıda hastane papazı, ölenlerin yanındaki son insani varlık oluyor, bu hayata veda eden hastaların elini eldivenli elleriyle tutuyor. Aileler, yakınlarının tek başına ölmediğini biliyor."
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