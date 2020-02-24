İtalya'da Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

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Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığı İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Koronavirüs'ün görüldüğü ülke sayısı artarken salgının hızla yayıldığı İtalya'da ölüm sayısı 7'ye yükseldi. İtalya'da salgından etkilenenlerin sayısı 157.

Koronavirüsün yayıldığı İtalya'da hükümet önlemlerini sıklaştırdı. Venedik Karnavalı'nın ertelenme kararı dışında virüsün görüldüğü bölgelere giriş çıkışlar da yasaklandı. İtalya ligi Serie A'da dün oynanması planlanan 3 maç da ertelendi.

Koronavirüs an itibariyle dünyada 2 bin 219 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyada toplam 79 bin 360 kişi virüsten etkilendi.

İtalya Başbakanı Conte: İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı

Akşam saatlerinde ülkedeki son durumu aktarmak üzere basına açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, virüsün yayılma hızının ülke ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti.

Başbakan Conte, "İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı" derken, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sıkı kontroller yaptığını da söyledi ve "Vakaların tespit edilmesinin bir açıklaması da bu olabilir" diye konuştu.