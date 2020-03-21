İtalya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti; ölenlerin sayısı 4825'e yükseldi

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan Koronavirüs, virüsün yeni merkezi olarak açıklanan Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. En yüksek ölüm oranına sahip İtalya'da son 24 saatte 793 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 4825'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni Koronavirüs vakası 6557 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı ise 53 bin 578 olarak kayıtlara geçti.

İlk ölümün 21 Şubat'ta kaydedildiği İtalya'da, 19 Mart'ta Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin'i geçmişti.

Ülkede son 2 haftada ölümler 20 katın üzerine çıktı. 13 Mart'ta can kaybı sayısı 1266, vaka sayısı ise 17 bin 660 olarak açıklanmıştı. 6 Mart'ta ise can kaybı 197, vaka sayısı ise 4 bin 636'dü.

Ülkede, seyahat yasakları, okulların kapatılmasını da içeren karantina kuralları 12 Mart'ta sıkılaştırılmış, temel ihtiyaçlar dışında hizmet veren mağazalar, restoranlar kapatılmıştı.