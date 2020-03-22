İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 651 kişi daha hayatını kaybetti; ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 59 bin 138 oldu.

Çin'den dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki vaka ve hayatını kaybedenlerin sayıları gün geçtikçe artıyor.

Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 651 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 5 bin 476'ya yükseldiği açıklandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78,5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41'inin 80-89 yaş arası, yüzde 35'inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.