Can kaybı sayısı Çin'i geçti; İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 427 kişi daha hayatını kaybetti

İlk ölümün 21 Şubat'ta kaydedildiği İtalya'da Koronavirüs görülen vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 322 artarak 41 bin 35'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Koronavirüs teşhisi koyulan 4 bin 440 kişi ise iyileşti. 2 bin 498 kişi yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. 15 bin 757 kişi hastanelerde tedavi altındayken, 14 bin 935 kişi ise ev ortamında tecritte tutuluyor. Yapılan test sayısı ise 182 binin üzerinde.

Enfeksiyonun Avrupa'daki merkezi olarak görülen İtalya, bugün açıklanan son istatistiklere kadar Çin'den sonra Koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülkeydi, ancak bugün İtalya'da Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti.

İtalya'daki ilk 6 vaka, 21 Şubat'ta açıklandı. Vakaların tamamının ülkenin kuzeyindeki Lombardia bölgesinde görülmesiyle birlikte önlemler ilk olarak burada alındı, daha sonra vaka sayısının hızlıca artmasıyla birlikte genişletildi. Okulların tatil edildiği ve spor müsabakalarının durdurulduğu İtalya'da 9 Mart'tan bu yana da karantina uygulanıyor.

Şehirler arasında seyahate izin verilmeyen İtalya'da, açık hava yürüyüşlerine ise kişiler arasındaki bir metrelik mesafe korunduğu sürece müdahale edilmiyor. İtalyanların dışarı çıkmadan önce bunun sebeplerini belirttikleri bir belge de doldurması gerekiyor.

İtalya'da kriz yönetiminden sorumlu olan Kamu Savunması'na ve uzmanlara göre, ülkede Koronavirüs ölüm oranının yüksek olmasında yaşlı nüfusun fazlalığı önemli bir etken oldu. İtalya'da 2015 yılında yapılan nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 22'sinden fazlası 65 yaşın üzerinde.

Çin'le uçuşların askıya alınması gibi önlemlerin de diğerlerine göre geç alındığı İtalya'da yetkililerin duruma geç reaksiyon vermesi ve deneyimsizlik de Koronavirüs'ün yayılmasında etkisi oldu. Deneyimsizlik, ilk günlerde yetkililer ile halkın durumun ciddiyetinin farkına varamamasıyla da sonuçlandı, bu da virüsün yayılmasını hızlandırdı.