İtalya'da Koronavirüs krizini fırsata çevirmeye çalışan mafyaya operasyon: 91 gözaltı

İtalya'da Koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılardan faydalanarak nüfuzunu artırmaya çalıştığı belirtilen mafyaya yönelik bir operasyon düzenlendi.

Sicilya'da ve Milano'da Cosa Nostra örgütünün hedef alındığı operasyonda 91 kişi gözaltına alındı, 15 milyon Euro değerinde mal varlığına el konuldu.

Mali Polis birimi tarafından Sicilya'nın başkenti Palermo'da ve bağlantılı olarak Milano'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında, Cosa Nostra'nın iki önemli klanının patronları da yer alıyor. Gözaltına alınan kişilere, mafyayla bağlantılı olmak, gasp, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlamalar yöneltiliyor.

İtalyan basınına göre gözaltı emri veren sorgu hakimi, mafyanın Koronavirüs salgınının yarattığı kriz ortamından faydalanarak “kendi bölgesinde ve ötesinde faaliyetlerini yeniden canlandırma” planı yaptığını belirtti. Hakim, mafyanın bu dönemde yeni üye kazanmaya çalıştığını, işletmelerin likidite sorunu yaşamasını fırsat bilerek tefecilik, kara para aklama ve gasp yollarına başvurduğunu kaydetti.

İtalya'da hükümet yetkilileri ve mafyayla mücadele savcıları da, organize suç örgütlerinin salgının yarattığı ekonomik sıkıntıları fırsata çevirmeye çalıştığı uyarısında bulunmuştu.Mafyanın yoksul mahallelerde tefecilik ve gıda yardımı gibi faaliyetlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı belirtiliyor.