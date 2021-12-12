İtalya'da kilise, piskoposun çocuklara "Noel Baba yoktur" demesi üzerine özür diledi

Sicilya’da bir Roma Katolik piskoposluğu, bir piskoposun çocuklara “Noel Baba yoktur” demesi üzerine özür diledi.

BBC’de yer alan habere göre, geçen hafta düzenlenen dini etkinlikle Piskopos Antonio Stagliano, çocuklara Noel Baba’nın kırmızı kostümünün Coca-Cola tarafından reklam amacıyla seçildiğini iddia etti.

Ebeveynler, çocuklara Noel Baba’yla ilgili söylenen sözlere tepki gösterdi. Kilise, çocuklar için Noel’in anlamını bozduğu gerekçesiyle piskopos adına özür diledi.

La Repubblica gazetesine konuşan piskopos, çocuklara Noel Baba’nın olmadığını söylemediğini ancak “gerçekle gerçek olmayan arasındaki ayrımı yapmaları gerektiğini” söylediğini aktardı.