İtalya'da kaplumbağasını gezmeye çıkaran kadına para cezası

İtalya'da kaplumbağasını dışarı çıkaran İtalyan bir kadına karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 400 euro para cezası kesildi.

Koronavirüs nedeniyle en az 20 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da mart ayı başında ülke genelinde karantina uygulaması getirilmişti.

Ancak koşuya çıkma ya da köpeğini gezmeye çıkarma gibi durumlar bu uygulamadan muaf tutulurken başkent Roma'da evcil hayvan olarak sahiplendiği kaplumbağasını dışarı çıkaran İtalyana polis ceza kesti.

Polisin açıklamasında, kaplumbağa ile gezen kadının dışarı çıkmak için haklı bir nedeni olduğunu kanıtlayamadığı bildirildi.

Euronews'in aktardığına göre AFP'ye konuşan polis sözcüsü Nunzio Carbone, kaplumbağayı dışarı çıkarmanın haklı bir neden olmadığını bu yüzden 64 yaşındaki kadının 400 euro para cezasına çarptırıldığını aktardı. Kaplumbağanın 'bir pizza büyüklüğünde' olduğunu söyleyen sözcü Carbone, boynunda tasma bulunmadığını da sözlerine ekledi.

İtalya'da Paskalya günlerinin denk geldiği pazar günü 13 bin 756, pazartesi günü ise 16 bin 545 kişiye ceza kesildi.