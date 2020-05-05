İtalya'da 'ilk özgürlük günü': Ülke, hayatında hiç unutamayacağı bir tarihe uyandı, sanki sınavım varmış gibi heyecanlandım...

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve tedbirlerin yavaş yavaş gevşetildiği İtalya'nın Floransa kentinde yaşayan Devrim Soylar, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası ’na konuştu.

Koronavirüs salgın tedbirlerini kademeli olarak gevşeten İtalya'da yaşayan Devrim Soylar , “İtalya hiç unutamayacağı bir tarihe uyandı. Bir akşam önceden sanki sınavım varmış gibi heyecanlandım. Dışarıda her şey değişmiş” dedi.

İtalyanların neredeyse 2 aya yakın süredir ilk defa evden dışarı çıktığı ilk günü anlatan Soylar, “Dün akşamdan heyecanlanmaya başlamıştım sanki yarın çok önemli bir sınavım varmışçasına. Karantinadaki 60 günümü doldurmuştum. İtalya’da resmî ilandan birkaç gün öncesinde kendimizi karantinaya almaya başlamıştık" dedi.

"İtalya 4 Mayıs 2020 günü hayatında hiç unutamayacağı bir tarihe uyandı" diyen Soylar, "Herkesin sokaklarda olacağı şenliklerin başlayacağı ya da bayram havası olmamasını tercih ederek, bunun endişesini yaşayarak sabah kalkınca dışarıya baktım. Gördüğüm tablodan mutlu oldum. Karantinaya girdiğimde kış aylarındaydık ama bugün hava 26 dereceydi. Biraz hüzünlüydü. Dışarıda her şey değişmiş” ifadelerini kullandı.

"Kendimizi belgelendiren kâğıtlar yanımızda"

Soylar, şöyle devam etti:

“Evim şehrin meydanına bakıyor. 2 ay boyunca kurulan, herkesin maskesini takıp sosyal mesafeye kuralına uyarak alışverişini yaptığı bir pazar vardı. Herkesin yüzünde endişe vardı. Maskesini takmış, sosyal mesafeye uyan insanlar... Küçük dükkanlar açılmış ve çok uzun kuyruklar vardı. Herkes sessizdi. Bugün için açıklanan kararnamede, küçük esnaf yavaş yavaş kapılarını açacak fakat maskesiz girilmeyecek, sosyal mesafe kuralına uyulacak, parklar ve bahçeler belki açılacaktı, kademe kademe her şeyin açılacağı ama her zaman kendimizi belgelendiren kağıtlarını yanımızda tutmamız söylenmişti.

"Dışarı çıktığımda kimsenin boynuna sarılamayacağımı biliyorum"

4-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli bir belge çıkartıldığını söyleyen Soylar, "Akraban değilse kimsenin evine yine gidemiyoruz, onun takibi sürüyor. Akrabaları derecelendirdiler. 6. derece akraba ziyaretine gidebiliyoruz. Nişanlısı ya da sevgilisi gibi resmî olmayan birlikteliklere yakın ilişkide olan insanlar olarak derecelendirildi. Çünkü sosyal medyada sevgilileriyle görüşemeyenler çok tepki göstermişti. Tamamen özgür olabilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

Soylar şunları söyledi:

"Her şey suistimal edilmemişse 18 Mayıs’ta sınırlar biraz daha gevşetilecek. Bugün ben dışarıya çıktığımda kimsenin boynuna sarılamayacağımı biliyorum ve herkes bunun farkındaydı. Bugün herkes birbiriyle uzaktan selamlaşıyordu. Türkiye için bayram çok büyük bir sınav olacak. Yaşadığım ülkede 30 bin kişilik kayıplardan bahsediyoruz. Türkiye çok iyi gitti bu konuda ve daha da iyi olacak ben inanıyorum...”