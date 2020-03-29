İtalya’da hükümetten 4.7 milyar euro’luk sosyal yardım paketi

Övgü Pınar / Roma

İtalya’da hükümet, koronavirüse karşı uygulanan karantina tedbirleri nedeniyle maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara yardım amacıyla 4.7 milyar euro’luk bir destek paketi açıkladı.

Başbakan Giuseppe Conte dün akşam yaptığı açıklamada, başta maddi sıkıntıdaki insanların gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişimini sağlamak amacıyla belediyelere ödeme yapılacağını belirtti.

Toplamda 4.7 milyar euro’luk paketin 400 milyon euro’su, doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda kuponu ve acil yardım için kullanılacak.

Karantina tedbirlerinin yaklaşık 3 haftadır uygulandığı İtalya’da, özellikle refah seviyesi düşük, kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu güney bölgelerde maddi sıkıntıların ayaklanmalara yol açabileceği endişesi dile getirilmeye başlamıştı.

İtalyan istihbarat servisinin, “özellikle güney bölgelerde kendiliğinden gelişen ya da organize isyan ve ayaklanma riski” uyarısı yaptığı haberleri basında yer almıştı.

Başbakan Conte dün akşam yardım paketini açıklarken, “Devlet burada. Zor durumda olan insanları görmezden gelmiyoruz” dedi.