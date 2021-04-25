İtalya’da günlük vaka sayısı 13 binlere düştü

İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 13 bin 158 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 674’e yükseldi.

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 239 bin 482 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 158 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 962 bin 674’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 238’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 176 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 461 bin 212 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 32 kişi azalarak 2 bin 862’ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 17 milyon 592 bin 423 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 187 bin 303 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.