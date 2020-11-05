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Koronavirüs

İtalya'da günlük Koronavirüs vaka sayısında yeni rekor!

05 Kasım 2020 21:00

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 34 bin 505 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı.

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