İtalya'da 'göçmen kasabasının' eski belediye başkanına yasa dışı göçe yataklıktan 13 yıl hapis cezası
İtalya'nın göçmen entegrasyonu açısından örnek gösterilen Riace kasabasının eski belediye başkanı, yasa dışı göçe yataklık etmekten suçlu bulunarak 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski Belediye Başkanı Domenico Lucano, nüfus kaybı nedeniyle "hayalet kasabaya" dönüşme riski altındaki Riace'ye göçmenleri yerleştirmeye başlamıştı.
30 Eylül 2021 19:11
Lucano, nüfus kaybı nedeniyle "hayalet kasabaya" dönüşme riski altındaki Riace'ye göçmenleri yerleştirmeye başlamıştı.
Kasabada boş kalan evlere yerleştirilen yüzlerce göçmene İtalyanca ve yerel zanaatlar öğretilmiş, kasabanın okulunun kapanmasının da önüne geçilmişti.
Hayalet kasaba olma riskinden göçmenlere barınak ve iş imkanı sağlayarak kurtulan Riace, uluslararası çapta ün kazanmış ve Fortune dergisi 2016'da Belediye Başkanı Lucano'yu dünyanın en etkili 50 lideri arasında göstermişti.
2004-2018 arasında Riace Belediye Başkanlığı yapan Lucano, 2018'de ise hakkındaki yasa dışı göçe yardım suçlamasıyla ev hapsine alınmış daha sonra ise serbest bırakılmıştı.
O dönem İçişleri Bakanlığı koltuğunda, göç karşıtı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini oturuyordu.
Salvini, bugün Lucano hakkındaki 13 yıl 2 aylık hapis kararının açıklanmasının ardından sosyal medyada memnuniyetini paylaştı.
Lucano hakkındaki 13 yıl 2 aylık hapis kararının uygulamaya geçmesi için üst mahkemeler tarafından da onaylanması gerekiyor. Lucano, kararı temyiz edeceklerini söyledi.
Eski belediye başkanı hakkında, kamu ihalesi kurallarını ihlal ederek çöp toplama sözleşmelerini göçmenlere iş sağlamak için kurulan kooperatiflere vermek gibi suçlamalar vardı.
Mahkeme, Lucano'yu hapis cezasının yanı sıra Avrupa Birliği ve İtalya hükümetinden aldığı 500 bin Euro fonu iade etmeye de mahkum etti.