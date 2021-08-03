İtalya'da Eurovision ve EURO 2020 sonrası olimpiyat coşkusu: '2021 bizim yılımız'

Olimpiyatlar ve İtalyan sporcuların başarıları, gazetelerin baş sayfalarından sosyal medyada en çok konuşulan konulara, hatta uçaklarda yapılan anonslara kadar ülke çapında kutlanıyor.

'Torunlarımızın torunları bunu konuşacak'

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago Pazar günkü altın madalyalar üzerine "Bugün İtalyan sporunun en güzel günü" yorumunu yaptı. Olimpiyatlardaki başarıların "Avrupa Futbol Şampiyonası kupasından da güzel olduğunu" söyleyen Malago, "Torunlarımızın torunları da bunu konuşacak" dedi.

Jacobs ve Tamberi'nin aynı gün kazandığı altın madalyalar İtalyan basınında "Tarih biziz", "İtalya en yükseğe ve en hızlı uçtu", "Olimpus'un tanrıları" gibi başlıklarla yer aldı.

İtalya'nın geçen Mayıs'ta Eurovision Şarkı Yarışması'nı ve Temmuz'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanmasının ardından, şimdi de Olimpiyat başarılarının ülkede yarattığı gurur ve coşku da haberlere yansıdı.

La Repubblica gazetesi bu başarıların ülkeye "unutulmaz bir yaz" yaşattığını yazarken, La Stampa bunu bir "gurur mevsimi" diye niteledi.