İtalya'da demirli gizemli yatın sahibi araştırılıyor; aktivistler, lüks yatın Putin'e ait olduğunu söylüyor

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İtalya’nın Toskana bölgesinde Marina di Carrara’da bir süredir demirli olan 140 metre uzunluğunda, altı katlı bir süperyat, çevredekilerin ilgisini çekiyor. İtalyan yetkililer ve bölge halkı yatın sahibini merak ederken Rus muhalif lider Aleksey Navalni ile çalışan aktivistler, bu yatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğunu iddia ediyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, İtalyan yetkililer 700 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen The Scheherazade isimli yatın, yaptırım listesindeki Ruslarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Hapisteki muhalif lider Navalni’nin çevresi ise yatın Putin’in olduğunu söylüyor. Araştırmacı gazeteci Maria Pevchich ve yolsuzluk karşıtı aktivist George Alburov, yattaki tüm mürettebatın Rus olduğunu açıkladı. YouTube’da bir video paylaşan Pevchich ve Alburov, yat personelinin bazılarının Rusya Federal Koruma Servisi’nin parçası olduğunu söyledi.

Aktivistler, İtalyan yetkililere yata el koyma çağrısında bulunarak “Yat personeli Rus devleti çalışanları, ordu personelleri ve İtalya’ya düzenli olarak bu gizemli yatta çalışmak için seyahat ediyorlar” dedi.

Yatın içinde bir spa, yüzme havuzları, iki helikopter pisti, şömine, bilardo masası gibi lüks özellikler bulunuyor.