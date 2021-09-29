İtalya'da Cüneyt Çakır'a büyük tepki: Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız

Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki AC Milan - Atletico Madrid maçında verilen kararlardan ötürü, Cüneyt Çakır'a İtalya'dan sert tepkiler yöneldi.

Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan, sahasında Atletico Madrid'e 90+7'de Luiz Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup oldu.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hakem Cüneyt Çakır iyi maç yönetmedi. Sadece kırmızı kart ve penaltıyı söylemiyorum. %50 %50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico Madrid lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu." ifadelerini kullandı.

AC Milan'ın eski teknik direktörü Fabio Capello da, "Milan'ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız." ifadelerini kullandı.