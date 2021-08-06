İtalya'da Covid sertifikası dönemi: 'Yeşil pasaport' kimlere veriliyor, nerelerde kullanılıyor, yaptırımlar neler?

İtalya'da kamuya açık birçok mekan ve etkinlikte bugünden itibaren Covid belgesi gösterilmesi zorunlu oldu. 2021-2022 döneminde okulların fiziki katılımla açılabilmesi için öğretmenlere de Covid belgesi zorunluluğu getirildi.

Bakanlar Kurulu'nun dün akşamki kararıyla, Eylül ayından itibaren "yeşil pasaport" olarak da anılan Covid belgesine sahip olmayan öğretmenler okullara alınmayacak.

"Mazeretsiz devamsızlık" sayılacak olan bu gerekçe ile 5 günün üzerinde çalışmayan öğretmenlerin de iş ilişkisi askıya alınacak. Bu öğretmenlere maaş ya da tazminat ödenmeyecek.

Öğretmenlere "yeşil pasaport" zorunluluğu, anaokulundan üniversiteye kadar her seviyeyi kapsayacak. Öğrenciler bakımından ise, yalnızca üniversitelerde eğitim görenlerden "yeşil pasaport" istenecek.

İtalya hükümetinin sıkı Covid belgesi politikasını ilan etmesinden sonra aşı randevularında artış görüldü

'Yeşil pasaport' nedir?

İtalya’da, en az bir doz Covid aşısı yaptırmış olanlar, son 6 ay içinde hastalığı geçirip iyileşenler ve son 2 gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara verilen belgeler, "yeşil pasaport" olarak kabul ediliyor. "Yeşil pasaport" kapsamında, hızlı antijen testleri ya da moleküler testler geçerli sayılıyor.

Eylül’den itibaren uçak, tren, gemi gibi ulaşım araçlarında da "yeşil pasaport" zorunlu olacak.

Ayrıca "yeşil pasaport" zorunluluğu ülke genelinde birçok mekan ve toplu etkinlik için bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor.

Restoranların kapalı kısımları, havuzlar, spor salonları, müzeler, sinemalar, gösteriler, spor müsabakaları, fuarlar, kongreler, eğlence parkları gibi birçok kamuya açık yerler ve hizmete erişim için bugünden itibaren Covid belgesi göstermek gerekecek.

Bu zorunluluğu ihlal eden işletmeci ya da müşterilere 400-1000 euro arası para cezası kesilebilecek. İhlal 3 kez tekrarlanırsa işletmeler 1-10 gün kapatılabilecek.

Ülkede kapalı kamusal mekanlara girmek için Covid belgesi almak gerekiyor

Halkın üçte ikisi destekliyor

Covid belgesi zorunluluğu 12 yaş üzerindekiler için geçerli olacak. Ülkede bugüne kadar 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 62’si aşı dozlarını tamamladı.

İtalya’da aşı kampanyasında Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna ve Vaxzevria (AstraZeneca) aşıları kullanılıyor. "Yeşil pasaport" için de bu aşılardan birini yaptırmış olmak gerekiyor.

Hükümetin "yeşil pasaport" zorunluluğunu açıklamasının ardından aşı karşıtlarının da aralarında yer aldığı bazı kesimler ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemişti. Ancak "yeşil pasaport" zorunluluğu sonrası aşı randevularında artış da görülmüştü.

Ipsos araştırma şirketinin yaptığı bir ankete göre, halkın yaklaşık üçte ikisi "yeşil pasaport" zorunluluğuna destek veriyor.

Aynı ankete katılanların yüzde 7’si aşı yaptırmayacaklarını, yüzde 10’u da aşı konusunda kuşkuları olduğunu söyledi.