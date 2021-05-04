İtalya'da Covid: 30 bin Inter taraftarının Milano sokaklarındaki kutlamaları kaygı yarattı, 'biyolojik bomba' yorumu yapıldı

İtalya'da Pazar günü Serie A'da şampiyon olan Inter Milan'ın taraftarlarının, koronavirüse karşı alınan önlemlere uymaksızın sokaklarda kutlama yapması "biyolojik bomba" olarak nitelendirildi. Inter taraftarları Milano'da meydan ve sokaklarda kutlama yapmıştı.

Pazar günü kentin simgelerinden Duomo Meydanı'nda binlerce taraftarın koronavirüse karşı alınan önlemlere uymaksızın toplanması tepkilere yol açtı.

Milano Emniyet Müdürlüğü'ne göre yaklaşık 30 bin taraftar meydanda kutlama yaptı. Milano'dan gelen görüntülerde coşkulu taraftarların, Inter takımının "güvenli ve sorumlu bir şekilde kutlama yapılması" çağrısına büyük oranda uymadığı görülüyordu.

Pandemi ve kısıtlayıcı tedbirler sürerken taraftarların şampiyonluk kutlaması ve bu kutlamanın yarattığı endişeler, bugünkü ulusal gazetelerin baş sayfalarında yer aldı.

La Repubblica baş sayfasından, "Şampiyonluk kutlaması: Bedelini 2 hafta sonra ödeyeceğiz" başlığıyla uzman görüşlerine yer verdi.

La Stampa gazetesi de kutlamaların yarattığı endişeyi manşetten, "Milano'nun hatasının bedelini hepimiz ödeyeceğiz" başlığıyla yayımladı. Gazeteye konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Pierpaolo Sileri, "Duomo Meydanı'nda birçoğu maskesiz, bağırıp çağıran 30 bin kişiyi görmek acı verici. Bu kişiler, en ufak bir sağduyu zerresine bile sahip olmadıklarını gösterdi" dedi.

Corriere della Sera gazetesi de, hükümete Covid-19 konusunda danışma ve destek hizmeti veren Bilimsel Teknik Kurul Koordinatörü'nün "ölülere saygısızlık" yapıldığı yönündeki eleştirisini başlığa taşıdı.

Kurul Koordinatörü Franco Locatelli, ülkede salgının 121 binden fazla can kaybına yol açtığını hatırlatarak, "121 bin ölü bize bir şeyler öğretmiş olmalıydı" dedi.

'İlk artış 2-3 hafta, ağır vakalar 4-5 hafta sonra'

Rai 3 kanalına konuşan İtalya Bulaşıcı ve Tropik Hastalıklar Derneği Müdürü Massimo Andreoni de "Bu olayda virüsün daha da yayıldığı kesin. Bir biyolojik bombadan söz ettiğimize göre kucaklaşmak, bağırmak, şarkı söylemek vb. virüsü patlatmanın kesin yolları" dedi.

Andreoni, şampiyonluk kutlaması kapalı mekanda değil açık havada yapılmış olsa da "kalabalık içinde kucaklaşıp bağırarak şarkı söylemenin virüsü bulaştırma olasılığının neredeyse kesin olduğunu" belirtti.

Bu kutlamanın etkilerinin aşamalı olarak ortaya çıkacağını da söyleyen Andreoni, "2-3 hafta içinde vakalarda artış görmeye başlayabiliriz. Ağır vakaların 4-5 hafta içinde, olası ölümlerin ise 4-6 hafta içinde ortaya çıktığını öğrendik" diye konuştu.

Sosyal medyada da, ülke çapında bir yıldan uzun süredir devam eden pandemi tedbirleri, can kayıpları hatırlatılarak "Bu bir yıldır kapalı kalanlara, restoranlara, sinemalara, spor salonlarına saygısızlık", "Bir yıldan uzun süredir kurallara uyan biri olarak benimle alay edildiğini hissediyorum" gibi yorumlar yapıldı.

Milano Valiliği ise kutlamaların spontane olarak geliştiğini ve Duomo Meydanı'nı kapamanın çevre yollarda daha yoğun kalabalıklara yol açacağını savundu. Valilik açıklamasında, "30 bin kişiye karşı tazyikli su kullanılamazdı" denildi.