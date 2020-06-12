İtalya'da Covid-19 önlemlerini kimin geç aldığı soruşturuluyor; savcılar bugün Başbakan Conte'la görüştü

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en ağır etkilenen bölge olan Lombardiya'nın Bergamo kentinde önlemlerin geç alınmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Önlemlerin uygulanmasında sorumluluğun Lombardiya yerel yönetiminde mi yoksa hükûmette mi olduğu araştırılırken bugün soruşturmayı yürüten savcı, Başbakan Giuseppe Conte'u ziyaret ederek sürece ilişkin sorular sordu.

Guardian'da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcı Maria Christina Rota, bugün Başbakan Giuseppe Conte'a sorular sormak üzere Roma'daki Başbakanlık Ofisi'ne gitti. Rota'nın Conte'dan sonra Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı'na da sorular yöneltmesi bekleniyor.

İtalya'da doktorlar ve virologlar Bergamo'nun Alzano ve Nembro bölgelerinde iki hafta geciken karantina önlemlerinin virüsün Bergamo'da yayılmasına neden olduğunu savunuyor.

İtalya'da 15 Mayıs'ta açıklanan verilerde ülkedeki her 10 Covid-19 ölümünden biri Bergamo'da yaşandı. Bergamo kentinde son 5 yılın verileriyle karşılaştırıldığında Mart ayında ölümlerin yüzde 571 arttığı görüldü.

Salgında önlemlerin geç alınmasına ilişkin şu anda henüz kimse soruşturma altına alınmadı ve somut bir sonuç olması durumunda da kamu yetkililerinin alınmış ya da alınmamış kararlarla ilgili herhangi bir cezai suçlamayla karşılaşıp karşılaşmayacağı bilinmiyor.

Soruşturmada Lombardiya'da önlemlerin geç alınmasında yerel yönetimin mi yoksa hükûmetin mi geç davrandığı araştırılıyor. Geçen ay Lombardiya'daki yerel yetkililerle görüşen Savcı Rota, sürecin gecikmesinde sorumluluğun hükûmette olduğuna dair izlenimleri olduğunu söylemişti. Ancak Conte'un ofisi bölgelerin 'kırmızı alan' ilan etme konusunda yetkisi olduğunu hatırlatmıştı.

Avrupa'da Koronavirüs salgınının merkezi olan İtalya'da bugüne kadar 236 bin 142 Covid-19 vakası tespit edildi.