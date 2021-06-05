İtalya'da çevre aktivistleri hükümete 'iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmediği için' dava açıyor

T24 Dış Haberler

İtalya'da çevre aktivistleri iklim krizine karşı yeterince mücadele vermedikleri gerekçesiyle hükümete dava açıyor.

203 davacı bugün ilgili belgeleri Roma'da mahkemeye sunacak. Aktivistler hakimden Mario Draghi liderliğindeki hükümete daha ciddi iklim değişikliğiyle mücadele önlemleri alma emri vermesini talep ediyor.

A Sud organizasyonunun sözcüsü Marica Di Pierri, "Mahkemenin İtalyan hükümetinin halkını iklim değişikliğinden korumak için gerekeni yapmadığını kabul etmesini istiyoruz" dedi.

2019'da İtalya 2030'a kadar karbon emisyonunu yüzde 33'e düşürme kararı vermişti.