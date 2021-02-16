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Dünya

İtalya'da bir kentte görülen siyah panter yetkilileri harekete geçirdi; acil durum ilan edildi

16 Şubat 2021 11:58

İtalya'nın Puglia bölgesinde bazı vatandaşların bir siyah panter gördüklerini ihbar etmesinin ardından harekete geçildi. Acquaviva delle Fonti kentinin belediye başkanı, acil durum ilan ederek insanları uyardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İtalya'nın Puglia bölgesinin Acquaviva delle Fonti kenti yakınlarında son iki hafta içinde birden fazla insan bir siyah panter gördüğünü ihbar etti.

Belediye Başkanı Davide Carlucci, bir acil durum ilanı yayımlayarak bölgede yaşayanları uyardı. Carlucci, "Bölgenin kırsal kesimlerinde spor yapmayı ve tarımla uğraşmayı yasaklayan bir karar aldım. Yetkililer bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. İnsanlar kendilerini ve evcil hayvanlarını olası bir saldırıdan korumalıdır" dedi. 

Siyah panterin nereden geldiği henüz tespit edilemedi. 

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