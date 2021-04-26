İtalya'da bir kasabada daha 1 Euro'ya evler satışa çıkarılacak

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İtalya'nın bir kasabasında daha 1 Euro'ya evler satışa çıkarılıyor.

Sicilya bölgesinde bulunan Castiglione di Sicilia kasabasının Belediye Başkanı Antonino Camarda, 1900'lu yıllarda 14 bin civarıyken şimdi 3 binlere düşen kasabasını hayata döbdürmek için büyük bir proje başlattı.

Satışa çıkarılan evlerin büyük bir bölümü kasabanın en eski bölümünde bulunuyor ve büyük hasar görmüş durumda. Bu evler sembolik olarak 1 Euro'ya satışa çıkarılacak.

Daha iyi durumdaki evler 4 ila 5 bin Euro arasına satışa çıkarılacak.

Camarda, "Kurtarmamız gereken tarih dolu bir mirasımız var. Yıllar içinde çok insan ayrıldı. Geride birçok güzel ev kaldı. Bu evlerin bazılarının zamanlarının tarihi Rönesans dönemine dayanıyor.

Sicilya'nın başka kasabalarında da evler 1 Euro'ya satışa çıkarılmıştı. Castiglione di Sicilia farklı olarak evleri durumuna göre kategorize etti.