İtalya'da bir belediye yalnızlar için müsteşar atadı

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İtalya'nın kuzeyinde ufak bir kasaba, birçok vatandaşın problemlerini anlatmak için belediyeyi aramasının ardından bir 'yalnızlık müsteşarı' atadı.

Yaklaşık 5 bin 450 kişinin yaşadığı Villa del Conte kasabasının seçilmiş belediye başkanı Antonella Argenti, "İnanamazsınız. Göreve başladığım aylarda beni göremeye o kadar çok kişi geldi ki. Genci de yaşlısı da problemlerini anlattı, ama hepsinde bir destek ağının yokluğundan kaynaklanan aynı tip yalnızlık vardı" dedi.

La Stampa'ya konuşan Argenti, artık insanların faturalarını bile öderken telefondaki otomatik mesajlarla konuştuğunu hatırlatarak, "İlişkiler kayboldu. Bürokrasi insanlığını kaybetti. Hepimiz yaşayan robotlar haline geliyoruz" ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın aktardığına göre Argenti bu sorunun çözümünü yeni bir yetkili görevlendirmekte buldu. Eski sosyal politikalar müsteşarı Greaziella Vigri, Villa del Conte'nin ilk 'yalnızlık müsteşarı' oldu. Kasabanın sakinleri artık problemleri hakkımda konuşmak için hem Vigri'yi, hem de Argenti'yi arayabilecek.

Kasabadaki muhalefet, Argenti'yi eleştirdi ve projenin "gazetelerde görünür olmak için bir oyun"dan başka bir şey olmadığını ileri sürdü.