İtalya'da bin 390 yeni vaka açıklandı

İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 390 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 244 bin 872’ye yükseldi.

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 bin 136 Koronavirüs testi yapıldığı ve bin 390 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 244 bin 872’ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 2’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 460 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 160 bin 313 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 9 kişi azalarak 565’e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 41 milyon 984 bin 164 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 19 bin 80 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.