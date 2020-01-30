İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi Koronavirüs şüphesiyle durduruldu

Kuzey İtalya'nın Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin Koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından durduruldu. Koronavirüs endişesi sürerken turistlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi edilene kadar yolcuların gemiden inmesi yasaklandı.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı. Gemide, 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Reuters'ın atardığına göre, Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya'ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi.

Turistlerin İtalya'ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona'da bulundukları belirtildi.

Virüse rastlanmadı

NTV'nin İtalyan haber ajansına dayandırdığı haberine göre, gemide Koronavirüse rastlanmadı. NTV canlı yayınına bağlanan Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, şüpheli yolcuya ilişkin, "18.30'da tıbbi taramanın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Yolcuların henüz gemiden ayrılmadığını belirten Esenli, şüpheli yolcunun karantina altında olduğunu söyledi.